Comunicado do Business Wire :Ingram Micro Inc.

A Ingram Micro Inc. anunciou hoje outra onda de serviços financeiros para ajudar os parceiros de canal a resolver a crise de caixa criada pela pandemia de COVID-19, atendendo às necessidades de tecnologia de empresas e consumidores em todo o mundo. Prontamente disponíveis em toda a Europa, as novas e aprimoradas ofertas da Ingram Micro Financial Solutions incluem soluções de financiamento flexíveis, com juros baixos e a longo prazo, além de condições de crédito estendidas, pagamentos diferidos, modelos como serviço e opções de pagamento conforme o uso.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005866/pt/

Mark Snider, Executive Vice President and Group President, EMEA, Ingram Micro (Photo: Business Wire)

"A Ingram Micro está gerando novas maneiras de ajudar nossos parceiros de canal e os negócios que eles atendem a permanecerem fortes, ágeis e fiscalmente inteligentes, para que possam sair dessa crise em uma posição de força", disse Mark Snider, vice-presidente executivo e presidente do grupo, EMEA, Ingram Micro. "Cada país da Europa é único, mas muitos dos nossos parceiros de canal, e os seus clientes comerciais, enfrentam preocupações fiscais e de tesouraria semelhantes, devido ao impacto econômico da COVID-19. Felizmente, os serviços financeiros são uma das muitas áreas em que a Ingram Micro é claramente diferenciada e capaz de ajudar os nossos parceiros de canal à escala local e global".

Além disso, a Ingram Micro está também ajudando os parceiros de canal a identificar e a abordar o trabalho do mercado europeu desde casa (WFH) e os requisitos do ensino à distância, além da ciber-segurança como serviço, soluções para centros de dados e serviços baseados na nuvem. "A COVID-19 priorizou a transformação digital durante a noite, colocando a Ingram Micro e os nossos parceiros de canal em posição de servir e ajudar a manter o mundo conectado com segurança e a avançar juntos", continuou Snider.

John Mayer, vice presidente, financiamento de canal, Ingram Micro Europa e Asia-Pacífico, acrescenta: "As nossas opções de financiamento estão estruturadas de forma a abordar o presente e a dar às empresas uma forma de se preparar para o futuro, ajudando os nossos parceiros de canal e as empresas que servem para criar e preservar caixa, proteger linhas de crédito e alinhar os pagamentos com o atual ambiente empresarial, até que a atividade empresarial seja mais estável e em crescimento".

Em toda a Europa, os parceiros de canal estão aproveitando os novos programas da Ingram Micro Financial Solutions, incluindo a compra e o arrendamento de soluções de TI. "Ter a flexibilidade de alugar, comprar ou adiar pagamentos está mudando a conversa e nos permitindo levar aos nossos clientes a tecnologia de que necessitam em tempo real, sem assumir o risco financeiro ou utilizar o nosso próprio dinheiro para fechar o negócio", diz Brian Dunleavy, parceiro de canal da Ingram Micro, Director Comercial da Viadex UK Ltd.

Os parceiros de canal na Europa também podem acessar soluções de financiamento a longo prazo, por meio do IMFS. Estas soluções alinharão os pagamentos com os objetivos orçamentários revistos e colocarão rapidamente o capital necessário de volta às reservas de caixa das empresas. Do mesmo modo, as ofertas financeiras "como serviço" da Ingram Micro estão facilitando aos parceiros de canal interessados em expandir o seu negócio de serviços gerenciados e as suas práticas na nuvem.

"As soluções de financiamento como serviço são mais leves nos orçamentos, em comparação com compras de tecnologia única com uso intensivo de capital. Este modelo também estabelece um fluxo de receitas recorrentes mais lucrativo para os parceiros do canal", diz Kris Mees, vice-presidente financeiro e CFO internacional da Ingram Micro Europe. "Com a crescente adoção dos serviços em nuvem e gerenciados, esperamos que as nossas opções de financiamento 'as-a-service' ganhem mais tração e estamos prontos a dar aos parceiros de canal e aos negócios que servem o apoio de que necessitam".

Além disso, a Ingram Micro Credit e os especialistas financeiros estão trabalhando em conjunto com parceiros de canal qualificados em toda a Europa, para determinar outras ofertas que poderão estar disponíveis, incluindo soluções de financiamento personalizadas e capacidade de crédito adicional. O conjunto padrão de serviços e soluções financeiras da Ingram Micro Europe inclui:

-- Locação tradicional

-- Financiamento de soluções avançadas

-- Financiamento de serviços administrados

-- Contratos de marca própria

-- E estruturas financeiras, como valor justo de mercado, pagamento integral, aluguel de equipamentos de tecnologia, soluções de pagamento à medida que cresce e opções de compra garantida

"Hoje e todos os dias, ajudar a nossos parceiros de canal a entender as opções de financiamento disponíveis para eles e seus clientes é tão importante quanto ajudá-los a decidir sobre quais soluções e serviços de tecnologia são mais adequados às necessidades de seus clientes", conclui Mayer. "Junto com nossos parceiros de canal, continuaremos crescendo e criando valor comercial sustentável, que leva a uma experiência excepcional para eles e seus clientes".

A Ingram Micro Financial Solutions opera globalmente, oferecendo programas e serviços financeiros nas Américas, Ásia-Pacífico e Europa. Para saber mais sobre as soluções financeiras na Europa, entre em contato com: https://financing.ingrammicro.eu/.

Sobre a Ingram Micro

A Ingram Micro ajuda as empresas a concretizar a promessa da tecnologia. Ela oferece um conjunto completo de tecnologias globais e serviços de cadeia de suprimentos a empresas de todo o mundo. Uma profunda experiência em soluções de tecnologia, mobilidade, nuvem e cadeias de suprimento permite que seus parceiros de negócios operem com eficiência e sucesso nos mercados onde atuam. A agilidade incomparável, a profunda percepção de mercado, a confiança e a confiabilidade obtidas com décadas de relacionamentos comprovados diferenciam a Ingram Micro e a colocam à frente da concorrência. Saiba como a Ingram Micro pode ajudar você a concretizar a promessa da tecnologia. Veja mais em www.ingrammicro.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005866/pt/

Marie Rourke WhiteFox Marketing Inc. marie@whitefoxpr.com 714-292-2199

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.