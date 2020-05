O emissário da ONU para o conflito no Oriente Médio, Nickolay Mladenov, pediu a Israel nesta quarta-feira que "abandone suas ameaças de anexação" e à liderança palestina que "retome as negociações" com os países envolvidos no processo de paz na região.

"Chamo meus colegas do Quarteto (composto por Estados Unidos, Rússia, União Europeia e Nações Unidas) a trabalhar com a ONU e rapidamente obter uma proposta que lhe permita desempenhar seu papel de mediação e trabalhar conjuntamente com os países da região para fazer a paz avançar", disse durante uma reunião do Conselho de Segurança.