Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) ocupa a primeira posição no mercado, em megawatts, para pedidos de turbinas a gás em 2020, de acordo com dados obtidos da McCoy Power Reports. Os pedidos globais de 2.638 MW no primeiro trimestre elevaram a participação de mercado da MHPS para 28,5% em todo o mundo. Essa elevação na participação no mercado de turbinas a gás foi a principal responsável pelo aumento de 19,7% na reserva de pedidos em todo o mundo durante o ano fiscal da MHPS, que termina em 31 de março de 2020.

"O mercado global extremamente competitivo de turbinas a gás avançou em nossa direção, com uma clara preferência por nossas turbinas a gás JAC, que são mais confiáveis que as turbinas a gás dos concorrentes e, ao mesmo tempo, proporcionam eficiência e produção de combustível recorde", disse Ken Kawai, presidente e diretor executivo da MHPS. "As vendas de turbinas a gás da MHPS nos segmentos de classe avançada e de derivativos aeronáuticos ganharam impulso, à medida que empresas de serviços públicos, produtores independentes de energia e municípios de todo o mundo procuram reduzir seu custo de eletricidade por meio de nossa combinação exclusiva de confiabilidade comprovada e desempenho de classe mundial".

As turbinas a gás da série J da MHPS entraram em operação comercial em 2011 e mantêm confiabilidade recorde mundial em 99,5%. Além disso, elas oferecem eficiência de ciclo combinado superior a 64%. A frota instalada de turbinas a gás da série J alcançou recentemente um milhão de horas de operação comercial, quase o dobro da turbina a gás de tamanho semelhante dos concorrentes.

O aumento da participação de mercado da MHPS no primeiro trimestre de 2020 foi pelo pedido das duas primeiras turbinas a gás JAC com capacidade de hidrogênio renovável, pela Intermountain Power Agency em Delta, Utah. Dan Eldredge, da Intermountain Power Agency, disse: "Escolhemos os trens de força JAC da MHPS porque eles ofereceram a melhor solução geral para os requisitos de nossos equipamentos de geração de energia, incluindo a flexibilidade de combustível que nos permitirá atingir nossas metas incrementais de 100% de geração de energia livre de carbono até 2045. Com as ferramentas e o suporte da MHPS, esperamos fornecer energia mais limpa, de maneira confiável, nas próximas décadas".

Quarenta e cinco turbinas a gás da série J estão em operação comercial e a capacidade total encomendada excede 25 GW globalmente. Cento e quatro unidades foram tecnicamente selecionadas no Brasil, Canadá, Japão, México, Peru, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e Estados Unidos.

"O mercado reconheceu nossos esforços por meio de uma onda de seleções e pedidos técnicos", disse Junichiro Masada, vice-presidente sênior, co-diretor de tecnologia e vice-chefe da sede da Turbomachinery, MHPS. "E continuamos a melhorar nossa tecnologia. Por exemplo, recentemente sincronizamos com a rede em Takasago, Japão, e atingimos a carga máxima com o aprimoramento mais recente de 60 Hz do JAC, demonstrando uma saída recorde e eficiência de ciclo combinado. Os concorrentes estão a anos de entrar em operação com uma turbina a gás desse tamanho ou eficiência. Além disso, recentemente demonstramos aprimoramento significativo do desempenho do FT4000 em nossas instalações de teste em West Palm Beach, Flórida".

A turbina a gás aero-derivada FT4000, com vários projetos ativos na América do Norte e no mundo, triplicou sua presença global nos últimos dois anos e conquistou uma participação de mercado significativa em sua classe, desde a compra da PW Power Systems (PWPS) em 2013. O PWPS FT4000 entrou em operação comercial pela primeira vez em 2015 e oferece eficiência de ciclo simples, hora de início e taxa de rampa líderes do setor.

"Estamos orgulhosos de que nossa tecnologia tenha nos lançado para a liderança global no mercado competitivo de turbinas a gás", disse Ken Kawai, Presidente e CEO. "Valorizamos as contribuições de nossos funcionários em todo o mundo, concentrados em trazer tecnologias avançadas e soluções de energia ao mercado para fontes de alimentação acessíveis e confiáveis. Continuamos comprometidos em viabilizar uma economia sem carbono e em ajudar a resolver os desafios que nossa sociedade global enfrenta".

Sobre a Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), sediada em Yokohama, Japão, é uma joint venture formada em fevereiro de 2014 pela Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e pela Hitachi, Ltd., integrando suas operações em sistemas de geração de energia térmica e outros negócios relacionados. A MHPS anunciou recentemente que seu nome mudará em breve para Mitsubishi Power. Hoje, a MHPS está entre as principais fornecedoras mundiais de equipamentos e serviços para o mercado de geração de energia, com capital de 100 bilhões de ienes e aproximadamente 20 mil funcionários em todo o mundo. Os produtos da empresa incluem usinas de energia GTCC (turbina a gás com ciclo combinado) e IGCC (gasificação integrada de carvão com ciclo combinado), usinas de energia a gás/carvão/petróleo (térmicas), caldeiras, geradores, turbinas a gás e vapor, usinas de energia geotermais, sistemas de controle de qualidade do ar (AQCS), equipamentos periféricos para usinas de energia e células de combustível de óxido sólido (SOFC). Para mais informações, visite o site da empresa em https://www.mhps.com.

