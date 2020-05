Trump sobre brasileiros: 'Não gostaria dessas pessoas vindo contaminar os americanos'

(foto: Reprodução/Twitter) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (19) que está considerando a proibição de viagens do Brasil. Isso porque o país entrou na lista de contaminados com o terceiro maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no mundo.



“Não gostaria dessas pessoas vindo para os Estados Unidos para contaminar os americanos. Também não quero pessoas doentes lá. Estamos ajudando o Brasil com ventiladores. O Brasil está com alguns problemas, sem dúvida ", acrescentou Trump.





Anteriormente, Trump já havia mencionado a possibilidade de vetar voos com o Brasil para conter a disseminação do vírus nos EUA. Nas últimas declarações, ele sempre diz “por um lado, positivo” o fato do EUA ter números altos. Isso porque, na opinião dele, isso significa que o país está fazendo mais testes, o que ajuda no tratamento.





Vale relembrar que a mídia americana aponta Jair Bolsonaro (sem partido) como “o Trump Tropical”. A amizade entre os dois presidentes vem sendo manchetes em todo o mundo, especialmente em reportagens que abordam o aumento do número de casos nos dois países.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa