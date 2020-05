Um voo com material médico, o primeiro do tipo anunciado publicamente, decolou nesta terça-feira (19) dos Emirados Árabes Unidos rumo a Israel, com ajuda aos palestinos para o combate à pandemia do novo coronavírus.

"Em 19 de maio, a Etihad Airways fez um voo de carga humanitário entre Abu Dabi e Tel Aviv para fornecer material médico aos palestinos", informou um porta-voz da empresa aérea de Abu Dabi, capital dos Emirados.