Tigre de Sumatra é encontrado morto em armadilha na Indonésia

Um tigre de Sumatra foi encontrado morto na Indonésia, possivelmente vítima de caça predatória, declararam autoridades nesta terça-feira, destacando a ameaça que pesa sobre a espécie, em risco de extinção.

O cadáver em decomposição do tigre, de 18 meses, foi encontrado ontem, com as patas presas em uma armadilha, perto de uma plantação, na província de Riau, leste da ilha de Sumatra.

"Estava sem vida há dias", indicou Suharyono, diretor da agência local de proteção da natureza. "Determinamos que ele foi morto porque um caçador havia colocado uma carcaça de porco na armadilha para atrair o tigre."

A caça predatória é responsável por 80% das mortes da espécie, segundo a Traffic, rede mundial de fiscalização do comércio de espécies selvagens.

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) estima que menos de 400 tigres de Sumatra ainda vivam na natureza.