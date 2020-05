Trump: acho que hidroxicloroquina dá um nível a mais de segurança

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta terça-feira, 19, o fato de que ele tem tomado hidroxicloroquina como remédio capaz de prevenir o novo coronavírus. "Acho que dá um nível adicional de segurança", comentou ele a repórteres, após reunião com senadores republicanos em Washington.



Trump disse que, em uma pesquisa na qual teve acesso, a hidroxicloroquina havia sido ministrada a "pessoas muito doentes, quase mortas", o que para ele teria influenciado o resultado. Por outro lado, disse que há relatos de uso do medicamento por profissionais na linha de frente da batalha contra o vírus na Itália, na França e em outros lugares.



"Ela não machuca as pessoas, está no mercado há sessenta anos ou mais", disse ele, lembrando que o medicamento já é usado para outras doenças, como a malária. Algumas pesquisas recentes, porém, concluíram que a cloroquina e a hidroxicloroquina aumentam o risco de arritmias cardíacas e são ineficazes contra a covid-19.



Ontem, Trump afirmou que estava tomando um comprimido de hidroxicloroquina ao dia, havia uma semana e meia, mas que não tinha sintomas de coronavírus nem havia sido exposto à doença. Ele disse que tinha consultado um médico da Casa Branca sobre o assunto.