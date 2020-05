Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq:IBKR) anunciou hoje o lançamento de seu novo Mercado de Fundos Mútuos, que oferece disponibilidade para mais de 25.000 fundos de investimento, incluindo mais de 21.000 fundos sem encargos e 8.300 fundos sem taxa de transação, de mais de 290 famílias de fundos. O mercado, que pode ser acessado em ibkr.com/funds, está disponível para residentes em mais de 200 países e territórios.

"O Mercado de Fundos Mútuos da Interactive Brokers é agora a maior e única fonte de fundos mútuos sem encargos", disse Steve Sanders, vice-presidente executivo de marketing e desenvolvimento de produtos. "Nosso mercado também tem custos mais baixos, se não os mais baixos, em nosso estoque massivo de fundos mútuos."

Os clientes podem selecionar entre milhares de fundos mútuos gratuitos ou pagar apenas 4,95 euros (ou equivalente) por operação.** Sanders também ressaltou que, ao contrário de muitos concorrentes, os corretores interativos nunca cobram uma taxa de custódia. Além disso, o Mercado de Fundos Mútuos da Interactive Brokers inclui produtos exclusivos de empresas externas.

"Em vez de promover fundos proprietários como a Fidelity, Vanguard, Schwab e outros, a Interactive Brokers é um produto neutro", disse Sanders. "Temos uma variedade fantástica de famílias de fundos disponíveis no nosso mercado agnóstico".

Para facilitar a busca no mercado massivo, esta semana a Interactive Brokers também introduziu uma ferramenta de pesquisa de Fundos Mútuos para permitir que clientes e não clientes pesquisem produtos e selecionem por seu país de residência, comissão cobrada, tipo de fundo e família de fundos.

Além de fundos mútuos, os clientes da Interactive Brokers podem investir em ações, opções, futuros, forex, títulos e ETFs em 135 mercados em 31 países a partir de uma única conta integrada.

"A Interactive Brokers sempre esteve orientada a fornecer tecnologia avançada, preços superiores e amplitude de produtos em todo o mundo. Agora construímos o maior mercado de fundos mútuos sem encargos para ajudar os investidores a ter maior acesso aos mercados globais e maior diversificação", disse Sanders.

Os residentes da Austrália, Hong Kong, Israel, Japão e Singapura não terão acesso imediato ao mercado, mas devem verificar a disponibilidade. O acesso não está disponível para residentes de países ou territórios sancionados.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 135 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única conta de investimento integrada da IBKR para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma única e sofisticada para gerenciar suas carteiras de investimentos. Nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de riscos e carteira, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo com baixo ou nenhum custo, posicionando os mesmos para obter retornos superiores aos investimentos. Na sua análise "Best Online Broker" (Melhor Corretor Online) em 24 de fevereiro de 2020, a Barron classificou a Interactive Brokers na primeira posição com 5 estrelas de uma classificação total de 5.

* Número de ofertas de fundos sem encargos e sem taxa foram obtidos da análise da Investopedia - Best Online Brokers de 2020 de 31 de março de 2020. Os serviços variam de acordo com as empresas. Algumas empresas listadas na revisão podem ter taxas adicionais ou comissões ou taxas reduzidas, dependendo da atividade ou valor da conta. Documentação de apoio adicional para pedidos e informações estatísticas serão fornecidas mediante solicitação.

**A empresa também oferece aproximadamente 400 fundos com comissões mais altas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200519005381/pt/

Pela Interactive Brokers Group, Inc. Investidores: Nancy Stuebe, 203-618-4070 Mídia: Kalen Holliday, 203-913-1369 or media@ibkr.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.