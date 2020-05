Metade do Senado e quatro ministros do Chile em quarentena preventiva por COVID-19

Metade do Senado e quatro ministros do Chile entraram em quarentena preventiva nesta segunda-feira (18) depois de terem contato com pelo menos três legisladores que testaram positivo para o novo coronavírus nos últimos dias.

Os ministros da Fazenda, Ignacio Briones, do Interior Gonzalo Blumel (ambos muito próximos do presidente Sebastián Piñera), do Desenvolvimento Social, Sebastián Sichel, e o secretário-geral da Presidência, Felipe Ward, entraram em quarentena.

No fim de semana, mais de 20 legisladores iniciaram uma quarentena preventiva depois de se reunir com dois senadores infectados, incluindo o vice-presidente do Senado, Rabindranath Quinteros (Partido Socialista), que sem sintomas viajou de avião para Puerto Montt, no sul do país.

O Chile registra 46.059 casos da COVID-19, com 478 mortes, desde 3 de abril.