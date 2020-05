Brasil passa Reino Unido e é 3º país do mundo com mais casos de covid-19

O Brasil terminou esta segunda-feira, 18, como o terceiro país com mais casos de covid-19 em todo o mundo, só atrás da Rússia e dos Estados Unidos. O País registrou, de acordo com o Ministério da Saúde, mais 13.140 contaminações pelo novo coronavírus e agora totaliza 254.220 casos da doença. Assim, passou o Reino Unido, que tem 246.406 casos confirmados, 2.684 deles identificados nas últimas 24 horas. O avanço do País na lista de nações com mais casos tem sido veloz; na terça-feira passada, 12, o País era o sétimo neste ranking.



Em relação ao número de mortos, o Brasil continua em sexto lugar, com 16.972 vítimas fatais. Nas últimas 24 horas, o País identificou 674 óbitos pela covid-19.



O crescimento de novos casos e de novos óbitos tem sido maior no Brasil do que em outros países mais afetados pela covid-19, sendo superado somente pelos Estados Unidos, país que lidera o ranking de números absolutos de mortes e de casos da covid-19. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), entre ontem e hoje, foram mais 13.284 casos e 698 mortes. Os EUA acumulam 1.480.349 casos e 89.407 óbitos causados pela covid-19.



Na Rússia, de acordo com o governo local, 8.926 novas infecções por coronavírus foram identificadas nas últimas 24 horas, elevando o total de casos de covid-19 no país para 290.678. O governo russo informa que 2.722 pessoas morreram por causa da doença.