Índia e Bangladesh evacuam mais de 2 milhões de pessoas por ciclone Amphan

Índia e Bangaldesh iniciaram nesta segunda-feira (18) a evacuação de mais de dois milhões de pessoas das regiões costeiras antes da chegada do ciclone Amphan, que pode se tornar o mais perigoso desde 2007.

O ciclone Amphan avança atualmente no Golfo de Bengala, em frente à costa indiana, com rajadas de vento de até 265 km/hora. Está previsto que toque o solo na quarta-feira em Bengala ocidental (Índia) ou em Bangladesh com ventos de 155-165 km/h e fortes chuvas, segundo previsões indianas.

"Poderia ser o ciclone mais forte a atingir a região desde o ciclone Sidr", que matou mais de 3.000 pessoas em novembro de 2007, declarou à AFP Bazlur Rashid, funcionário do departamento de meteorologia bengalês.

As autoridades de Bangladesh preparam 12.000 abrigos, com capacidade para acomodar até 5,19 milhões de deslocados se necessário e tentar manter o distanciamento físico no interior para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Na Índia, mais de 200.000 pessoas serão evacuadas na terça-feira das áreas baixas de Bengala ocidental, disse à AFP Manturam Phakira, ministro de Estado.

Na região de Odisha, as autoridades previram abrigos para acolher mais de um milhão de pessoas.

A intensidade e a violência dos ciclones aumentaram na região, em parte devido às mudanças climáticas, mas o número de vítimas diminuiu nos últimos anos, graças a políticas de evacuação rápidas e à construção de abrigos anticiclones.