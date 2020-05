EUA: pacote da China contra covid-19 é tentativa de distrair investigações

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Ullyot, disse que o pacote de US$ 2 bilhões em apoio à resposta internacional ao coronavírus, anunciado nesta segunda-feira, 18, pela China, é uma tentativa de "distração" dos pedidos de países por uma investigação sobre a maneira como Pequim lidou com a pandemia.



"Como fonte do surto, a China tem responsabilidade a cumprir", afirmou, em comunicado.