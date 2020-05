Premier League autoriza treinos em pequenos grupos e mira junho para voltar a jogar

A Premier League anunciou nesta segunda-feira (18) que os 20 clubes da elite do futebol inglês votaram "por unanimidade" em retomar a partir desta terça-feira (19) os treinos em pequenos grupos, "respeitando as medidas de distanciamento social".

Em relação à data de retorno da competição, "uma consulta mais ampla continuará com os jogadores, os técnicos e os clubes, enquanto que um protocolo para a volta dos treinos completos será elaborado".

Mais cedo, o secretário de Estado encarregado do Esporte, Oliver Dowden, confirmou que tanto o governo britânico quanto os dirigentes do futebol pretendem promover o retorno da Premier League para meados de junho.

- "Conversas produtivas" -

"Tive conversas muito produtivas na quinta-feira com a federação (FA), a liga de futebol (EFL) e a Premier League. Trabalhamos duro para tentar voltar, tendo como objetivo meados de junho, mas o critério número um será a segurança do público", explicou Dowden à emissora Sky Sports.

"Se conseguirmos isto, podemos voltar em meados de junho. Estamos progredindo de maneira satisfatória", completou o secretário.

A última partida do Campeonato Inglês foi disputada em 9 de março. Restam 92 jogos a disputar para concluir a temporada 2019-2020.

Batizado de 'Project Restart' (Projeto Recomeço, em inglês), o objetivo das autoridades é retomar os treinos coletivos nesta semana e voltar a jogar em 9 de junho. Os planos sofreram com alguns atrasos devido às dúvidas sobre a segurança sanitária e a logística, com a possibilidade dos jogos serem disputados em campos neutros.

- Sem contato físico -

Na etapa de treinamento que começa nesta terça, não será permitido contato físico. O material utilizado, como bolas, cones e barras, assim como todas as superfícies serão desinfetados após cada sessão.

Os exames de detecção da COVID-19 realizados nos últimos dias nos clubes continuarão durante os treinos coletivos.

"Protocolos médicos rigorosos, com as mais altas exigências, garantirão que todos poderão voltar aos treinos no ambiente mais seguro possível", afirmou a Premier League em comunicado.

"A saúde e bem-estar de todos os participantes é a prioridade da Premier League, a volta segura aos treinamentos é um passo a mais neste processo", completou.

Os protocolos de treinamento foram apresentados aos jogadores e técnicos na semana passada, antes de serem aprovados nesta segunda-feira por videoconferência.

Entre as regras em vigor nesta fase, os jogadores terão que se deslocar até os treinos sozinhos e estão proibidos de usar qualquer tipo de transporte público ou coletivo.

Os atletas também terão acesso a um aplicativo de telefone, no qual poderão registrar se sentirem qualquer sintoma.