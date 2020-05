Alemanha e França anunciam fundo de € 500 bi para combater covid-19 e impactos

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciaram na tarde desta segunda-feira, 18, um fundo conjunto de 500 bilhões de euros para combater a covid-19 e seus impactos econômicos.



Em coletiva de imprensa virtual, os líderes destacaram que a verba deve ajudar a economia do bloco a se recuperar da recessão trazida pela pandemia.



"Nosso objetivo é que a Europa saia da crise ainda mais forte", ressaltou Merkel.



Macron fez questão de enfatizar a importância de respostas globais ao novo coronavírus.



De acordo com a chanceler alemã, a Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), ficará responsável por definir onde e de que forma os recursos serão aplicados.



"O programa franco-alemão se une aos estímulos do Banco Central Europeu (BCE) para apoiar a UE", destacou em nota a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, após o anúncio conjunto dos países. "A proposta reconhece e alcança a dimensão da crise", completou.