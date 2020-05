Comunicado do Business Wire :Toshiba Global Commerce Solutions

A Toshiba Global Commerce Solutions está capacitando o Grupo Éxito para inspirar os clientes a serem os donos de suas experiências de compras. Com a plataforma de comércio digital da Toshiba, TCx? Elevate, e em parceria com o parceiro de negócios da Toshiba e o integrador local Línea DataScan S.A., o Grupo Éxito criou uma experiência de compra moderna e intuitiva, sem atritos, resultando em tempos de pagamento mais rápidos e formas mais flexíveis de pagamento dos clientes.

"A tecnologia da Toshiba nos permitiu colocar o cliente no centro", disse o vice-presidente de vendas e operações do Grupo Éxito, Guillaume Seneclauze. "O cliente mudou muito com a digitalização da experiência de compra. Como resultado, quando somos capazes de criar consciência para ajudá-los a ver como a tecnologia pode facilitar uma experiência de compra e pagamento mais fácil, eles acabam adotando e aproveitando seu uso rapidamente".

Antes dessa transformação digital, o Grupo Éxito estava expandindo sua cobertura de mercado e descobriu que eles eram extremamente limitados pela plataforma atual. Como o Grupo Éxito tentava criar novas soluções para atender à demanda dos clientes, era difícil relacionar-se à plataforma existente e às integrações necessárias. Isso também dificultava o treinamento e a retenção de funcionários.

A Toshiba foi capaz de alavancar a plataforma TCx Elevate para ajudar o Grupo Éxito a construir e implementar recursos inovadores em seu próprio ritmo. Essa abordagem permitiu ao Grupo Éxito proteger o custo total de propriedade da plataforma anterior.

"Nosso compromisso era com a plataforma da Toshiba com o TCx Elevate, porque com ela vimos como solucionar o desafio da empresa, oferecer várias opções de pagamento, mantendo a proteção de investimento que fizemos há anos na plataforma POS", disse o chefe de tecnologia distribuída do Grupo Éxito Departamento, Boris Ceballos.

Hoje, o Grupo Éxito está oferecendo aos clientes as ferramentas para fazer compras da maneira que desejam nas lojas Éxito, Carulla, Surtimax e Super Inter, em toda a Colômbia. Com o TCx Elevate, o Grupo Éxito conseguiu dar aos clientes uma experiencia de finalização da compra sem atrito, fornecer novos aplicativos para clientes e associados e criar um ambiente intuitivo na loja, com telas sensíveis ao toque e aplicativos como os comumente usados em smartphones. A evolução do Grupo Éxito também ajudou a melhorar as taxas de retenção de funcionários e o treinamento de novos funcionários leva menos de um dia, em vez de cinco a dez dias.

"Nossos clientes nos dizem que aumentar a velocidade e a agilidade da implantação de novos recursos é sua principal prioridade, por isso estamos empolgados com o fato de o Grupo Éxito ter conseguido fazer isso acontecer em seus negócios", disse o vice-presidente sênior da Toshiba Global Commerce Solutions, chefe de Vendas Globais, Bill Campbell. "Este é um ótimo exemplo de mudança de poder da tecnologia, que resulta não apenas em uma excelente experiência de compra para os consumidores, mas também em benefícios para os associados da loja que os atendem".

A Línea DataScan S.A. atuou como integradora local, e facilitou e forneceu suporte local. O parceiro de negócios da Toshiba, Línea DataScan S.A., foi fundamental na integração da plataforma TCx Elevate da Toshiba, enquanto digitalizava a experiência do cliente nas lojas do Grupo Éxito na Colômbia. A Línea DataScan S.A. também tem a tarefa de manter os sistemas de PDV da Toshiba em todas as lojas da marca Grupo Éxito.

Os resultados da primeira implementação são claros e o Grupo Éxito está atualmente implantando a plataforma de comércio digital de PDV da Toshiba, com planos de continuar esse trabalho no futuro.

Sobre o Grupo Éxito

O Grupo Éxito é um dos maiores varejistas da América Latina. Eles operam mais de 700 lojas na Colômbia, Argentina e Uruguai sob as marcas: Exito, Disco, Devoto e Libertad. Suas lojas vendem uma ampla variedade de produtos alimentícios e não alimentícios, que variam de combustível, eletrônicos e móveis, através de vários formatos de lojas, de hipermercados a lojas de conveniência. O Grupo Éxito é o varejista líder na Colômbia, com mais de 6.000 pontos de venda instalados, operando com mais de 600 lojas, sendo um dos varejistas mais avançados por sua inovação, transformação digital, experiências e sustentabilidade. Página da web: https://www.grupoexito.com.co/

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions

A Toshiba Global Commerce Solutions é líder global de participação de mercado em soluções integradas para lojas de varejo e a primeira escolha de varejo para soluções integradas na loja. Juntamente com uma equipe global de parceiros comerciais dedicados, alcançamos um comércio incrível ao promover o futuro do varejo com soluções de comércio inovadoras que aprimoram o envolvimento dos clientes, transformam a experiência na loja e aceleram a transformação digital. Para saber mais, acesse commerce.toshiba.com and engage with us on Twitter, LinkedIn, Facebook e YouTube. #MomentsThatInspire

Sobre a Línea Datascan S.A.

Uma empresa com mais de 30 anos de experiência, que integra soluções tecnológicas que abrangem processos de negócios, desde fabricação, armazenamento e transporte até marketing e contato com clientes, através dos diferentes canais comerciais do mundo de hoje.

Fonte: https://www.lineadatascan.com/

