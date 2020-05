Clubes do Campeonato Espanhol voltam a treinar coletivamente

Os clubes espanhóis começaram nesta segunda-feira (18) a treinar coletivamente em grupos de dez jogadores, seguindo o protocolo sanitário implementado por LaLiga, organizadora da competição, de olho em retomar em junho a competição, suspensa desde março devido à pandemia do coronavírus.

O Barcelona começou a treinar nas primeiras horas da manhã em seu centro de treinamento, informou o clube catalão.

Em fotos publicadas nas redes sociais, é possível ver uma roda de jogadores em que estão Gerard Piqué e Sergio Busquets, entre outros.

O Real Madrid também retomou os treinos coletivos em sua cidade esportiva, nos arredores da capital espanhola.

Nas fotos publicadas pelo clube, é possível ver o capitão Sergio Ramos correndo ao lado de Dani Carvajal, além de Marcelo na companhia de Raphael Varane.

O governo espanhol autorizou todas as equipes a treinar coletivamente, embora algumas delas estarem em regiões que ainda seguem a fase mais rigorosa do plano de relaxamento do confinamento.

É o caso de Real Madrid e Barcelona, mas também de Espanyol, Leganés, Getafe e Real Valladolid. O restante das equipes da primeira divisão se encontram em regiões com menos restrições.

"A confirmação dos treinamentos em grupo vem para equiparar todos os treinamentos", se alegrava no domingo o presidente da LaLiga, Javier Tebas, à emissora Movistar+.

Tebas voltou a reiterar seu desejo de disputar a partir de junho as últimas onze rodadas do Campeonato Espanhol que faltam, mas insistiu que isso dependerá da autorização do governo.

"Acontecerá quando as autoridades de saúde autorizarem e esperamos que seja o quanto antes e nas datas que estamos trabalhando. Estamos trabalhando com (a possibilidade de voltar a jogar) a partir de 12 de junho", garantiu o presidente da LaLiga.

Tebas também se mostrou satisfeito com o início da Bundesliga alemã, no último fim de semana: "Estou orgulhoso da Bundesliga, não era fácil, foram os primeiros e são o exemplo a seguir".