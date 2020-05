Peru anuncia chegada de médicos cubanos para combater a COVID-19

Uma brigada de 85 médicos cubanos chegará ao Peru para combater o novo coronavírus, anunciou neste sábado (16) o governo peruano.

"O governo do Peru e o governo de Cuba assinarão um Memorando de Entendimento mediante o qual uma brigada humanitária formada por 85 profissionais da saúde cubanos chegará ao nosso país para reforçar as ações contra o coronavírus", informou a Presidência do Conselho de Ministros em um comunicado.

O acordo terá vigência de três meses e poderá ser renovado.

A brigada será formada por médicos e enfermeiras, que chegariam a Lima na próxima semana e vão trabalhar em hospitais das regiões mais afetadas pela doença, "sob a supervisão das autoridades competentes", acrescentou.

Oitenta e oito mil pessoas foram contagiadas até agora pelo novo coronavírus no Peru, que deixou mais de 2.500 mortos.

As regiões mais atingidas são Loreto, na Amazônia, e Lambayeque e Piura, na costa norte, áreas onde se denunciou a falta de insumos sanitários, como oxigênio.