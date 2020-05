Pesquisador desenvolve teste que detecta coronavírus em apenas um minuto

(foto: Reprodução/Facebook)

da Universidade Ben-Gurion, em Israel, desenvolveram umque detecta ona respiração em apenas um minuto. Funcionando de forma parecida com um, o produto foi pensado pelo professor Gabby Sarusi.Nele, as partículas presentes na respiração - ou de amostras coletadas na garganta e no nariz, como as usadas atualmente - são colocadas em um chip com uma extensa variedade de sensores projetados especificamente para detectar o vírus. O sistema analisa a amostra biológica e fornece um resultado positivo ou negativo preciso por meio de um sistema conectado à nuvem.Além da rapidez do diagnóstico, o novo teste tem 90% de precisão, superior ao do PCR (de biologia molecular). Outra vantagem é o baixo custo, segundo os pesquisadores, inferior aos dos outros métodos disponíveis no mercado. A principal aplicação pensada para o bafômetro é a testagem de passageiros em aeroportos e de trabalhadores que precisarem retornar ao trabalho presencial.