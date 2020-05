Borussia Dortmund goleia rival Schalke na volta da Bundesliga

O Borussia Dortmund, segundo colocado, goleou por 4 a 0 o Schalke no clássico do Ruhr, neste sábado no início da 26ª rodada da Bundesliga, que voltou a ser disputada após dez semanas de suspensão devido à pandemia do coronavírus.

A bola voltou a rolar nos estádios alemães, embora sem público nas arquibancadas, mas os torcedores do Borussia Dortmund tiveram muitos motivos para festejar à distância os gols do norueguês Erling Haaland (29'), do português Raphael Guerreiro (45' e 63') e do belga Thorgan Hazard (49').

O gol de Haaland, o prodígio de 19 anos que atua no Borussia Dortmund desde janeiro, foi o primeiro desta nova etapa na Bundesliga.

No momento da suspensão do campeonato, em meados de março, o Borussia Dortmund estava a quatro pontos do líder Bayern de Munique.

Graças à vitória no clássico deste sábado, o Borussia se aproximou provisoriamente a um ponto do gigante bávaro, que visita no domingo o Union Berlim, e ampliou para três pontos a vantagem sobre o terceiro colocado, o RB Leipzig, que tropeçou ao empatar em casa (1-1) com o Freiburg.

O Borussia segue assim no mesmo pique de antes da parada: venceu oito dos últimos nove jogos que disputou, com 32 gols marcados neste período (3,5 por jogo).

Em outras partidas já disputadas neste sábado, o Wolfsburg (6º) venceu por 2 a 1 o Augsburg (14º), enquanto o Hertha Berlim (11º) superou por 3 a 0 o Hoffenheim (9º). Fortuna Dusseldorf (16º) e o lanterninha Paderborn empataram em 0 a 0.

A Alemanha se tornou neste fim de semana o primeiro grande país do futebol europeu a voltar a jogar após a suspensão motivada pela crise da COVID-19.

Para que isso fosse possível, a Bundesliga teve aprovado pelas autoridades um rigoroso protocolo sanitário a ser seguido em todos os jogos. Além da ausência de público, os jogadores evitaram celebrações efusivas dentro de campo, entre outras medidas de prevenção.

A Bundesliga pretende concluir sua temporada até 27 de junho, mas não descarta a possibilidade de novos adiamentos em caso de piora da situação da pandemia do coronavírus.

Programação e resultados da 26ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sábado:

Augsburg - Wolfsburg 1 - 2

Hoffenheim - Hertha Berlim 0 - 3

Borussia Dortmund - Schalke 04 4 - 0

RB Leipzig - Freiburg 1 - 1

Fortuna Dusseldorf - Paderborn 0 - 0

(13h30) Eintracht Frankfurt - B. Moenchengladbach

- Domingo:

(10h30) Colônia - Mainz

(13h00) 1. FC Union Berlin - Bayern de Munique

- Segunda-feira:

(15h30) Werder Bremen - Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 55 25 17 4 4 73 26 47

2. Borussia Dortmund 54 26 16 6 4 72 33 39

3. RB Leipzig 51 26 14 9 3 63 27 36

4. B. Moenchengladbach 49 25 15 4 6 49 30 19

5. Bayer Leverkusen 47 25 14 5 6 45 30 15

6. Wolfsburg 39 26 10 9 7 36 31 5

7. Freiburg 37 26 10 7 9 35 36 -1

8. Schalke 04 37 26 9 10 7 33 40 -7

9. Hoffenheim 35 26 10 5 11 35 46 -11

10. Colônia 32 25 10 2 13 39 45 -6

11. Hertha Berlim 31 26 8 7 11 35 48 -13

12. 1. FC Union Berlin 30 25 9 3 13 32 41 -9

13. Eintracht Frankfurt 28 24 8 4 12 38 41 -3

14. Augsburg 27 26 7 6 13 37 54 -17

15. Mainz 26 25 8 2 15 34 53 -19

16. Fortuna Dusseldorf 23 26 5 8 13 27 50 -23

17. Werder Bremen 18 24 4 6 14 27 55 -28

18. Paderborn 17 26 4 5 17 30 54 -24