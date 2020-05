Iniciada rodada da Bundesliga, primeira grande liga europeia a retomar atividades

Cinco jogos da 26ª rodada da Bundesliga começaram às 13h30 locais (10h30, horário de Brasília), com portões fechados, tornando a Alemanha o primeiro grande país do futebol europeu a retomar seu campeonato, após a suspensão das atividades por mais de dois meses devido à pandemia do coronavírus.

A partida de maior destaque deste sábado, o clássico do Ruhr entre Borussia Dortmund, segundo colocado a quatro pontos do líder Bayern de Munique, e Schalke (6º) começou um minuto depois que os outros quatro jogos, pela primeira vez na história sem público nas arquibancadas.