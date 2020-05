Restaurante põe manequins em mesas em meio a clientes

Manequins em tamanho natural evocam, com seu vestuário, o ambiente do pós-guerra na década de 1940 (foto: AFP PHOTO / THE INN AT LITTLE WASHINGTON )

Seu olhar é vazio. Seu sorriso, petrificado. Vestem roupas da época do pós-guerra e não precisam de reserva para se sentar à mesa de um dos melhores restaurantes dos Estados Unidos.

Umno estado da(leste) encontrou uma forma divertida - ou arrepiante, dependendo do gosto -, de permitir o distanciamento social entre seus clientes: o

"Quando precisamos resolver o problema do distanciamento social e reduzir à metade a ocupação do nosso restaurante, a solução pareceu óbvia: enchê-lo de manequins vestidos de forma interessante", contou à AFP, por e-mail, o chef Patrick O'Connell, proprietário do The Inn at Little Washington.

"Isto permitirá ter muito espaço entre os clientes reais, despertará alguns sorrisos e oferecerá cenários fotográficos divertidos", acrescentou.

O The Inn, que é "conhecido por ser irreverente de forma reverente" e também é o único restaurante com três estrelas Michelin na região de Washington, DC, tem previsto reabrir em 29 de maio.

Os manequins em tamanho natural evocam, com seu vestuário, o ambiente do pós-guerra na década de 1940, com colares de pérolas, vestidos com estampas xadrez e ternos listrados.

O glamour tem que combinar com o lugar, onde um cardápio de degustação pode custar 248 dólares por cliente sem vinho.

O restaurante colaborou com empresas locais para o cenário, o figurino e a maquiagem dos manequins, dispostos estrategicamente em mesas que devem permanecer vazias.

"Todos estamos ansiosos por nos reunirmos e ver outras pessoas neste momento. Nem todos têm que ser necessariamente pessoais reais", destaca O'Connell.

"Sempre gostei de manequins, nunca se queixam de nada e você pode se divertir muito vestindo-os", acrescenta.

O mesmo não vale para clientes de carne e osso.