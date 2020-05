LATAM demitirá 1.400 funcionários em Chile, Colômbia, Equador e Peru

No Brasil, Latam não anunciou corte de pessoal (foto: Tânia Têgo/Agência Brasil)

A companhia aérea chileno-brasileiraanunciou nesta sexta-feira (15) quede suas filiais emu, como resultado da drástica redução de suas operações devido à pandemia do novo coronavírus.

"Apesar de todos os esforços que temos feito para cuidar dos empregos, nos vemos obrigados a tomar esta difícil decisão. Os impactos da COVID-19 são profundos e é inevitável reduzir o tamanho do grupo LATAM para proteger sua sustentabilidade no médio prazo", disse o diretor-executivo da companhia,, em comunicado divulgado pela empresa.Em abril, atinha anunciado uma diminuição de 95% de suas operações.



Antes do lançamento do comunicado desta sexta-feura, circulava na mídia local um vídeo corporativo no qual a Alvo anunciava a decisão aos 43.000 trabalhadores da empresa.

"Infelizmente, chegamos à conclusão de que não temos outra opção a não ser começar a diminuir o grupo e isso significa, entre outras coisas, que teremos que deixar algumas pessoas que trabalham conosco", declarou o diretor na gravação.

A companhia aérea, que surgiu da fusão da LAN chilena e da TAM brasileira, voava para 145 destinos em 26 países antes da pandemia e teve presença direta na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru.

Operava aproximadamente 1.400 voos diários, transportando mais de 74 milhões de passageiros po ano.

Essa decisão faz com que seja uma das primeiras companhias aéreas a anunciar demissões em massa.

A Avianca da Colômbia, a segunda maior companhia aérea da América Latina, pediu neste domingo falência nos Estados Unidos para reorganizar sua dívida "devido ao impacto imprevisível da pandemia" em seus negócios.

Em todo o mundo, a indústria da aviação sofreu um forte golpe do coronavírus, sendo diretamente afetada pelo confinamento e fechamento de fronteiras.

Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), as companhias aéreas da América Latina perderão 15 bilhões de dólares em receita este ano, na pior crise da história do setor.