Petróleo encerra terceira semana consecutiva em alta

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira e terminaram em alta pela terceira semana consecutiva após o lançamento de dados melhores do que o esperado sobre a produção industrial na China.

O barril de WTI em Nova York para entrega em junho subiu 5,9%, a US$ 29,43. O Brent do Mar do Norte para julho fechou a US$ 32,50 em Londres, um aumento de 4,4% no fechamento de quinta-feira.

Na semana, o Brent subiu 5% e o WTI 19%.

Os preços do petróleo "continuaram subindo após o anúncio de um aumento mais forte do que o esperado na produção industrial chinesa", disse Michael Hewson, da CMC Markets.

A produção industrial da China registrou alta de 3,9% em abril, segundo estatísticas oficiais divulgadas na sexta-feira.

É a primeira vez desde o início do ano que a produção industrial aumenta, um sinal de um retorno gradual à normalidade no primeiro país afetado pela nova pandemia de coronavírus.

"Depois de um 'abril negro', a situação se esclarece para os mercados de petróleo", disse Stephen Brennock, da PVM.