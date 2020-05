Higuaín volta à Itália e Juventus já tem elenco completo

A Juventus já tem sua equipe completa após o retorno à Itália nesta sexta-feira do último jogador que estava afastado do elenco, seu atacante argentino Gonzalo Higuaín. Ele havia passado um período em seu país acompanhando sua mãe, que estava doente.

O avião particular no qual 'Pipita' viajou aterrissou em Turim na tarde desta sexta (horário local), no momento em que o futebol italiano ainda não sabe se a Série A será retomada ou não.

Higuain, de 32 anos, havia deixado a Itália para ir à Argentina no dia 19 de março e, segundo a imprensa italiana, o ex-jogador de Real Madrid, Chelsea e Napoli deverá passar duas semanas em quarentena.

Treinamentos individuais são autorizados na Itália a partir de 4 de maio e as sessões em grupo serão autorizadas a partir de 18 de maio.

A maioria dos jogadores estrangeiros da Serie A já retornou à Itália, como o atacante português Cristiano Ronaldo (Juventus), que voltou de seu país no dia 4 de maio e o sueco Zlatan Ibrahimovic (Milão), que voltou na segunda-feira para a capital da Lombardia.

No momento da interrupção do campeonato, em 9 de março, a Juventus era líder, com um ponto de vantagem sobre o segundo colocado, a Lazio.