Getafe nega envolvimento de Jorge Molina em manipulação de resultados

O Getafe negou qualquer envolvimento e defendeu seu capitão Jorge Molina, nesta sexta-feira, depois que a imprensa espanhola informou que a polícia está investigando o jogador e o clube sobre uma possível manipulação do resultado em uma partida contra o Villarreal na última temporada.

"Diante da divulgação das notícias que surgiram em relação ao suposto envolvimento de nosso jogador Jorge Molina com uma suspeita e suposta manipulação de resultados, o Getafe quer oferecer seu apoio incondicional e lamentar a grave violação de seu direito fundamental à presunção de inocência", disse o clube de Madri.

Vários meios de comunicação publicaram que a polícia pediu para ter acesso ao celular de Molina com o objetivo de determinar se há relação do atleta do Getafe com uma suposta compra de sete jogadores do Villarreal para entregarem a partida.

O Getafe ficou de fora da Liga dos Campeões no final da temporada passada, depois de empatar em 2 a 2 com o Villarreal. O quarto lugar e a classificação foram para o Valencia, que venceu o Valladolid por 2 a 0.

Villarreal também publicou uma comunicado em que manifesta seu repúdio absoluto "às acusações recebidas nas últimas horas e nega publicamente de maneira direta e enfática um suposto envolvimento em manipulação".

"O clube condena e repudia todos esses tipos de comportamentos que prejudicam a essência do esporte e da competição e reafirma seus princípios de transparência, ética, integridade e jogo limpo", acrescentou.

O Villarreal "estudará e avaliará" adotar medidas legais.

Jaime Mata, parceiro de Molina no ataque ao Getafe, escreveu uma mensagem de apoio a seu parceiro no Twitter.

"A verdade é incontestável. A malícia pode atacá-la, a ignorância pode debochar dela, mas no final, a verdade está aí", disse o atacante do seu capitão.