Secretário de Saúde dos EUA fala em avanço em estudo de vacina contra coronavírus

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, falou nesta sexta-feira, 15, em vídeo publicado no sua conta oficial no Twitter sobre avanços nos estudos de uma vacina contra o novo coronavírus no país. "Em apenas oito semanas, a vacina foi colocada em ensaios clínicos em humanos e esses estudos progridem até hoje", disse, sem fornecer grandes detalhes.



Azar ainda voltou a chamar o coronavírus de "vírus da China", neste momento de tensões sino-americanas.