EUA adota medidas para restringir desenvolvimento de semicondutores pela Huawei

O governo de Donald Trump anunciou, nesta sexta-feira (15), uma série de medidas para restringir a capacidade do grupo chinês Huawei, que Washington considera uma ameaça à segurança nacional, de desenvolver semicondutores no exterior com tecnologia americana.

"Este anúncio bloqueia os esforços da Huawei para contornar os controles de exportação dos Estados Unidos", afirma o Departamento de Comércio em comunicado.

O texto acrescenta que se concentrará "específica e estrategicamente na aquisição de semicondutores pela Huawei que sejam produto direto de determinados softwares e tecnologias dos EUA".