Alemanha entra em recessão, atingida pelo coronavírus

O PIB alemão caiu 2,2% no primeiro trimestre de 2020, devido ao novo coronavírus, e o país se prepara para uma recessão histórica em 2020 - anunciou o escritório federal de estatística Destatis nesta sexta-feira (15).

A economia alemã registra "seus piores resultados desde a crise econômica" de 2008/2009 e "seu segundo pior resultado desde a reunificação" em 1990, segundo o Destatis.

As medidas para conter a pandemia começaram no início de março, sugerindo resultados ainda mais negativos no segundo trimestre.

"É apenas o começo", resumiu o economista Carsten Brzeski, do banco ING.

A partir deste momento, a economia alemã entra tecnicamente em recessão, uma vez que registrou dois trimestres consecutivos com queda no PIB.

Destatis estima que, no quarto trimestre de 2019, o PIB alemão ficou em -0,1%.

"As consequências da pandemia neste trimestre são graves", disse Albert Braakman, do Destatis, à imprensa.

Em ritmo anual, o PIB caiu 2,3%, de acordo com os dados corrigidos, ou seja, é a queda mais grave desde o segundo trimestre de 2009, no momento mais forte da crise financeira.

Para o segundo trimestre deste ano, os especialistas estimam que o PIB alemão possa cair 10% ao ano, algo nunca visto em 50 anos.

Em 2020, a queda será de 6,3%, segundo cálculos do governo, ou seja, o pior resultado desde 1970.

Como a maioria dos países europeus, a economia alemã sofreu um impacto forte e complexo devido à pandemia. O confinamento paralisou vários setores, minimizou as trocas comerciais e reduziu o consumo.