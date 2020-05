LASK Linz é acusado de violar regras de treino

O LASK Linz, líder do campeonato austríaco de futebol, está sendo investigado por uma possível violação das novas diretrizes sanitárias e retomou os treinamentos com toda a equipe, aumentando a irritação de seus adversários e se expondo a sanções.

Um vídeo provocou a tempestade em torno da equipe de Linz. Nele é possível ver essas infrações, quando as regras em vigor na Áustria desde 20 de abril autorizam os clubes a treinarem apenas em grupos de até seis jogadores, como precaução contra a pandemia de coronavírus.

Treinamentos com a equipe completa serão autorizados no país a partir desta sexta-feira e a retomada do campeonato está prevista para o dia 2 de junho.

O LASK não negou as acusações e, em um comunicado, reconheceu que "como foi mostrado por uma câmera inserida ilegalmente durante uma invasão noturna, as regras de distanciamento não foram mantidas de maneira rigorosa".

Outros clubes da primeira divisão austríaca se mostraram indignados. Stephan Reiter, diretor comercial do Red Bull Salzburg (atual campeão), disse que seu clube está "surpreso" e lamentou que existam times que "não estejam cientes" de sua "grande responsabilidade" na situação atual.