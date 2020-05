OMC faz ainda hoje anúncio sobre rumores da saída de Roberto Azevêdo

A Organização Mundial do Comércio (OMC) fará um anúncio nesta quinta-feira (14) sobre as informações já divulgadas pela imprensa a respeito da saída do brasileiro Roberto Azevêdo da direção-geral do órgão.

Segundo jornais, ele deixaria o cargo antes do fim de seu mandato em 2021.

"A OMC fará um anúncio sobre esse tema depois da reunião de chefes de delegação às 16h (11h no horário de Brasília). Até lá, o secretariado da OMC não tem comentários a fazer", disse à AFP o porta-voz desta organização baseada em Genebra, Keith Rockwell.