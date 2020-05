Uber vai impor uso de máscaras a motoristas e passageiros

A Uber informou nesta quarta-feira (13) que vai impor a seus motoristas e passageiros o uso de máscaras, como parte de novas medidas para trazer confiança ao serviço de transporte em um momento em que vários países levantam as restrições à circulação de pessoas para conter o novo coronavírus.

A nova política, que entrará em vigor na segunda-feira, vai exigir que os motoristas de vários países confirmem com selfies o uso da proteção, antes de começar o trabalho.

Além disso, a Uber vai permitir que passageiros e motoristas cancelem reservas se a outra parte não estiver usando máscara.

Se houver uma violação repetida da política, condutores e usuários "correm o risco de perder o acesso à Uber", disse o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi.

A medida será implementada até o final de junho nos Estados Unidos, Canadá, Índia e grande parte da Europa e da América Latina.

"À medida que as cidades começarem a reabrir e as pessoas começarem a se deslocar novamente, a Uber avançará com cautela e segurança", disse Khosrowshahi.

"Todos nós teremos um papel a desempenhar para nos ajudar mutuamente a permanecer saudáveis quando sairmos", acrescentou.

A notícia surge no momento em que a Uber tenta se recuperar de uma queda importante no número de passageiros como resultado da pandemia global do coronavírus e ordens de restrições em todo o mundo.

A Uber também informou que está investindo 50 milhões de dólares adicionais para comprar máscaras e produtos de desinfecção e que atualizaria seu aplicativo com uma lista de verificações de segurança e outras ferramentas para motoristas e usuários.

A empresa disse que não será mais permitido que passageiros usem os assentos dianteiros e que vai reduzir o número máximo de usuários em um veículo para três, após suspender as caronas.

Quanto ao Uber Eats, serviço de entrega, o gerente de produto da Uber, Sachin Kansal, disse em entrevista coletiva on-line que medidas semelhantes estão sendo implementadas para garantir a segurança por parte dos fornecedores de alimentos transportados pela Uber.