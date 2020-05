A Bolsa de Nova York fechou com queda acentuada nesta quarta-feira após advertências do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, sobre o impacto da pandemia de coronavírus na maior economia mundial.

O índice Dow Jones teve queda de 2,17%, a 23.247,97 unidades, e o tecnológico Nasdaq recuou 1,55%, a 8.863,17 unidades.