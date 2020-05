Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira, apesar de uma queda inesperada nas reservas de petróleo nos Estados Unidos, o que não amenizou as preocupações do mercado com a demanda fraca.

Em Nova York, o barril do WTI em junho caiu 1,9%, a US$ 25,29.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou em US$ 29,19 em Londres, queda de 2,6% em relação ao fechamento de terça-feira.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram pela primeira vez desde janeiro da semana passada, em um resultado inesperado para o mercado, de acordo com o relatório da Agência de Informação Energética (EIA).

As reservas de petróleo bruto estavam em 531,5 milhões de barris (mb) em 8 de maio, uma redução de 700.000 barris.

Especialistas consultados pela agência Bloomberg esperavam um aumento de 4 mb.

"A produção caiu em proporções maiores que o esperado", disse John Kilduff, da Again Capital.

A extração de petróleo bruto nos Estados Unidos atingiu 11,6 milhões de barris por dia (mb), o nível mais baixo desde novembro de 2018. Em meados de março, eles atingiram um recorde de 13,1 mb.