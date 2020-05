Governo investiga quem esteve em boate, contra nova onda de COVID-19 na Coreia do Sul

Na segunda onda de contaminação em Seul, o local onde os testes estão sendo feitos (foto: Arquivo pessoal) A Coreia do Sul, referência no combate ao coronavírus, está sofrendo com uma segunda onda de contaminação pela COVID-19 . “Já tem um tempo que a situação aqui estava ‘normalizada’, com números baixíssimos de contaminação. As faculdades já estavam trabalhando para implementar novamente o regime presencial, academias iriam abrir, boates reabrindo”, relata a estudante brasileira Samantha Burton, de 24 anos, em intercâmbio acadêmico na península coreana.

A situação de Seul mudou no domingo, 10/5, com o registro de 26 novos casos de coronavírus com transmissão local, 17 deles ligados a frequentadores de casas noturnas no bairro de entretenimento Itaewon, segundo o Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças da Coreia do Sul. No domingo também foram registrados 12 casos provenientes do exterior, os casos são o maior aumento diário em um mês. Os novos casos estão relacionados a um homem, de 29 anos, com COVID-19, que frequentou de três a cinco boates no final de semana, antes de ter o diagnóstico positivo para coronavírus.





13:25 - 13/05/2020 OMS, "surpresa" por falta de preparação de alguns países diante do coronavírus mapear quais foram as pessoas que frequentaram o bairro Itaewon no fim de semana: “Nessa segunda onda de contaminação, o governo tem corrido atrás, mandando mensagem e ligando para as pessoas que estiveram nas regiões contaminadas para que façam o teste”. A brasileira conta que apesar de não ter ido ao bairro, esteve em contato direto com pessoas que o frequentaram e por isso, foi conduzida a um centro de saúde para fazer o teste de COVID-19 de forma gratuita. A Coreia do Sul aplicou 5 mil testes em 24 horas. Samantha explica que o governo sul-coreano agora tenta: “Nessa segunda onda de contaminação, o governo tem corrido atrás, mandando mensagem e ligando para as pessoas que estiveram nas regiões contaminadas para que façam o teste”. A brasileira conta que apesar de não ter ido ao bairro, esteve em contato direto com pessoas que o frequentaram e por isso, foi conduzida a um centro de saúde para fazer o teste de COVID-19 de forma gratuita. A Coreia do Sul aplicou 5 mil testes em 24 horas.





Formulário necessário para preencher após ter contato com quem foi ao bairro Itaewon (foto: Arquivo pessoal) O prefeito de Seul, Park Won-soon, ordenou o fechamento de casas noturnas, bares e discotecas e voltou a aplicar as medidas contra a COVID-19. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, também afirmou que mesmo durante a fase de estabilização da doença, situações como essa de Seul podem se repetir. Samantha reforça que nesse momento, sobram dúvidas: “Agora ficam as incertezas dessa nova onda, as flexibilizações foram cortadas. Já não sabemos se neste semestre voltamos a ter aulas presenciais. Ficamos no aguardo para ver que atitudes o governo vai tomar no controle desse novo surto”, explica a mineira.





Sucesso sul-coreano

A estratégia adotada pela Coreia do Sul foi a de testar em massa a população, inclusive aqueles que não apresentavam sintomas de coronavírus, além do monitoramento daquelas pessoas com diagnóstico positivo. Quando a pessoa recebia o diagnóstico afirmativo de COVID-19 ela era isolada e o governo sul-coreano monitorava todos com quem ela tivesse tido contato para que pudessem ser testados e isolados. A tática rendeu à Coreia do Sul uma baixa taxa de letalidade da doença além de tempo para poder preparar o sistema de saúde local. O desempenho do país asiático no controle do novo coronavírus foi usado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um bom exemplo.





