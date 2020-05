Fundo soberano da Noruega exclui gigantes da mineração e da eletricidade

O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo com mais de US$ 1 trilhão em ativos, colocou 12 novos grupos em sua lista negra, incluindo gigantes da mineração como a brasileira Vale e a britânica Anglo American - anunciou o Banco da Noruega nesta quarta-feira (13).

A exclusão dos grupos, que também inclui as produtoras de eletricidade brasileira Eletrobras, a alemã RWE, a australiana AGL Energy e a sul-africana Sasol, é motivada, entre outras questões, pela exploração do carvão.

No ano passado, o Parlamento norueguês reforçou os critérios de investimento do fundo para forçá-lo a se afastar dos combustíveis fósseis, responsáveis pelo aquecimento global.

O Banco da Noruega, que supervisiona o fundo, também anunciou que colocou sob observação, pelas mesmas razões, o BHP Group, Vistra Energy, Enel e Uniper.

Isso significa que essas empresas estarão sujeitas a um monitoramento que pode levar à sua exclusão.

O Banco Central informou que a exclusão de sete empresas foi decidida por critérios puramente éticos.

O conselho de ética, o órgão consultivo que orienta o fundo em seus investimentos, recomendou o banimento da Canadian Natural Resources, da Cenovus Energy, da Suncor Energy e do Imperial Oil por causa de suas "inaceitáveis emissões de gases de efeito estufa".

A Vale e a egípcia ElSewedy Electric se juntaram à lista, acusadas de "graves danos ambientais", assim como a Eletrobras, acusada de violar os direitos humanos durante o desenvolvimento da usina de Belo Monte.

Outras duas empresas - a American Aecom e a Texwinca Holdings (Hong Kong) - foram reintegradas: a primeira, por ter abandonado a construção de armas nucleares; e a segunda, por liquidar uma subsidiária acusada de violar os direitos dos trabalhadores.

Investido em mais de 9.000 empresas, o fundo soberano norueguês controla o equivalente a 1,5% da capitalização de mercado mundial.

Suas decisões de investimento são ainda mais importantes, pois geralmente são seguidas por outros investidores.