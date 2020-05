Cientistas descobrem que coronavírus pode entrar no corpo pelos olhos

Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins descobriram que o coronavírus pode entrar no corpo humano também pelos olhos. Após analisar órgãos de pacientes mortos, os estudiosos encontraram células que expressam a proteína ACE2 e a enzima TMPRSS2, que são necessárias para que o coronavírus se multiplique nas células humanas.

O estudo explicaria o fato de alguns pacientes da COVID-19 terem relatado sinais de conjuntivite, que é uma inflamação na região. De acordo com os pesquisadores, se as gotículas contaminadas entrarem em contato com os olhos, o vírus pode começar sua invasão. A pesquisa mostrou que o coronavírus foi detectado em lágrimas, “levantando preocupações sobre o olho, tanto como um portal de entrada e transportador do vírus”.

Com base nos resultados, os olhos “podem servir como um portal de entrada e como um reservatório para a transmissão deste vírus de pessoa para pessoa”. O médico responsável pelo estudo, Lingli Zhou, ressalta a importância das medidas de segurança, incluindo máscaras faciais e precauções de contato com olhos para prevenir a disseminação da doença.