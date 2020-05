Incêndio em hospital em São Petersburgo deixa cinco mortos

Cinco pessoas morreram em um incêndio, nesta terça-feira de manhã (12), em um hospital de São Petersburgo - informou à AFP uma fonte do Ministério russo de Situações de Emergência.

"Cinco pessoas foram vítimas do incêndio, 150 foram evacuadas", disse a mesma fonte à AFP, referindo-se ao incidente no hospital Saint Guéorgui, no norte da segunda maior cidade do país.

De acordo com a agência de notícias estatal TASS, o estabelecimento foi preparado para receber pacientes com COVID-19.

Segundo um escritório local do Ministério de Situações de Emergência, o incêndio começou pouco depois das 6h (00h em Brasília), no sexto andar do hospital.

As chamas foram controladas pouco antes das 4h (horário de Brasília) e afetaram apenas cerca de 10 m2.

As vítimas são "cinco pacientes que usavam respiradores artificiais", relatou uma fonte dos serviços de emergência à agência TASS.

Outra fonte disse à agência de notícias Interfax que "o foco do incêndio estava na 'zona vermelha' para reanimação" do hospital. Nesta área, estão localizados os pacientes infectados com o novo coronavírus.