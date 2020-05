México pede aos EUA informações sobre operação que permitiu tráfico de 2.500 armas

O governo do México pediu formalmente aos Estados Unidos nesta segunda-feira (11)informações sobre uma operação que permitiu que 2.500 armas ilegais entrassem no território mexicano em 2009 para rastrear criminosos.

"O governo mexicano solicita que todas as informações disponíveis sobre a operação 'Velozes e Furiosos' sejam fornecidas de acordo com o espírito de cooperação e confiança mútua que governa o relacionamento próximo entre os dois países", escreveu no Twitter ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo. Ebrard.

Ebrard acrescentou que "a comunicação e o planejamento da operação entre as autoridades americanas e mexicanas não foram suficientemente esclarecidos".

Em 2009, o Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos (ATF) supostamente permitiu a venda ilegal de 2.500 armas a criminosos com o objetivo de serem traficados para o México e usados para deter contrabandistas de drogas e armas.

A operação foi descoberta em 2011, quando um agente do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos foi morto por membros do cartel Los Zetas enquanto estava em missão no México.