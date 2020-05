Londres retoma concertos de música clássica... Sem público

Uma prestigiosa sala de concertos britânica anunciou um programa de apresentações de música clássica ao vivo, mas sem público, devido à prorrogação do confinamento no país.

O pianista Stephen Hough, os cantantes líricos Iestyn Davies e Mark Padmore, a pianista Mitsuko Uchida... Um total de 20 concertos, com aproximadamente uma hora cada um, serão transmitidos ao vivo pela BBC e na página na internet do Wigmore Hall, que reabrirá parcialmente a partir de 1º de junho pela primeira vez desde o anúncio do confinamento, no fim de março.

A instituição insiste nas medidas de distanciamento social, que seguirão em vigor: os músicos farão apresentações solo ou em dueto e diante de um público de no máximo quatro pessoas, inclusive um engenheiro de som.

As novas diretrizes feitas pelo governo nesta segunda preveem que "os eventos culturais e esportivos a portas fechadas possam ser transmitidos" a partir de junho, desde que não impliquem "contato social em larga escala".

"A saúde e a segurança do nosso pessoal e dos músicos sempre serão a principal preocupação do Wigmore Hall", declarou o diretor, John Gilhooly.

Devido à pandemia do novo coronavírus, os teatros, museus e salas de concertos britânicos foram obrigados a fechar no fim de março. Desde então, a maioria dos festivais culturais foi cancelada.

O Reino Unido pode se tornar um "deserto cultural" se o setor não receber ajuda financeira urgente, avaliou em abril o órgão representativo da Federação de Indústrias Criativas, tanto para os artistas independentes - que não se beneficiam de ajudas governamentais vinculadas à doença - como para as salas, ameaçadas pela falta de renda.