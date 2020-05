Trump: não estou interessado em reabrir negociações no acordo com China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 11, que não está "interessado" em reabrir as negociações do acordo comercial com a China para relaxar os termos do pacto em meio à pandemia de coronavírus. "Quero ver se eles vão cumprir o acordo que assinaram", disse o republicano em uma coletiva de imprensa, ao criticar o país asiático por ter supostamente "tirado vantagem" dos EUA por anos.



"Não estou feliz com a China. Eles poderiam ter parado o coronavírus no começo", declarou o presidente, em mais uma crítica à forma como Pequim lidou com a pandemia de covid-19.



Ao ser questionado sobre o exame de coronavírus do vice-presidente Mike Pence, Trump disse que ele testou negativo e está "em boa forma".