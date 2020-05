Comunicado do Business Wire :Citi

O Citi anunciou hoje a emissão do primeiro título verde de referência da empresa, denominado em dólar, reforçando ainda mais seu compromisso com o financiamento ambiental e o mercado de títulos verdes. Esse título segue o benchmark inaugural do Citi, denominado em euro, emitido em janeiro de 2019.

Uma quantia equivalente à receita líquida desse título verde financiará projetos de energia renovável, transporte sustentável, qualidade e conservação da água, eficiência energética e construção verde, conforme descrito nos critérios de elegibilidade ambiental descritos no Quadro de títulos verdes do Citi.

No acordo, que teve preço em 7 de maio de 2020, o Citi emitiu US$ 1,5 bilhão em quatro anos, sem opção de compra, três notas de taxa fixa e flutuante. A transação marca a segunda oferta de títulos verdes do Citigroup Inc. em formato de benchmark público.

"Com nossa segunda transação de referência e a primeira oferta em dólares, o Citi continua demonstrando sua liderança no mercado de títulos verdes, atendendo à crescente demanda dos investidores por produtos financeiros sustentáveis em todo o mundo", disse Michael Verdeschi, tesoureiro do Citi.

O Citi assumiu um compromisso de 10 anos para financiar e facilitar US$ 100 bilhões em atividades que forneçam benefícios ambientais e reduzam os impactos das mudanças climáticas, a partir de 2014. O Citi superou essa meta em 2019 (quatro anos antes do previsto) e continua fazendo parceria com seus clientes para financiar soluções climáticas e reduzir o risco climático. Além disso, o Citi tem sido líder em avaliação e divulgação climática, em alinhamento com a Força-tarefa sobre recomendações de divulgação financeira relacionadas ao clima, e sinalizou seu compromisso de fazer a transição para uma economia sustentável de baixo carbono como o primeiro signatário dos Estados Unidos dos Princípios para um banco responsável. O Citi lançou seu Relatório ambiental, social e de governança (ESG) de 2019 em abril de 2020, detalhando seu desempenho em várias áreas ESG prioritárias.

"O primeiro título verde de dólar americano do Citi é outro marco em nosso compromisso com o financiamento sustentável", afirmou Val Smith, diretor de sustentabilidade do Citi. "Continuamos focados no desenvolvimento de produtos e soluções inovadores que aceleram o financiamento verde, antecipam a demanda dos clientes e ajudam a impulsionar o crescimento sustentável".

A consultoria Sustainalytics analisou o Quadro de títulos verdes do Citi e confirmou em sua Opinião de segunda parte que esteja alinhado com os objetivos gerais de sustentabilidade do Citi e com os Princípios do título verde ICMA. Após a emissão inaugural de títulos verdes em janeiro de 2019, o Citi também emitiu seu primeiro Relatório de título verde do Citi em setembro de 2019, detalhando a alocação e o impacto dos recursos dos Títulos verdes do Citi.

O Citi, o principal banco global, possui aproximadamente 200 milhões de contas de clientes e opera em mais de 160 países e jurisdições. O Citi oferece aos consumidores, corporações, governos e instituições uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e crédito ao consumidor, bancos corporativos e de investimentos, corretagem de valores mobiliários, serviços de transações e gerenciamento de patrimônio.

Contato com a mídia: Sophia Anthony Assuntos públicos globais do Citi Bancos, mercados de capitais e comunicações consultivas +1 (212) 816-7140 sophia.anthony@citi.com

