A guitarra que Kurt Cobain usou durante a gravação do famoso show de 1993 do Nirvana "Unplugged" será leiloada nos dias 19 e 20 de junho em Los Angeles, com um preço inicial estimado em US$ 1 milhão.

A guitarra semi-acústico que será colocada à venda pela Julien's é um modelo raro, o D-18E, fabricado pelo luthier americano Martin, que fez apenas 302 cópias, esta de Cobain em 1959.

A guitarra cumpria as regras do programa "Unplugged" no canal americano MTV, que queria que os artistas convidados usassem apenas instrumentos acústicos ou semiacústicos.

O show "Unplugged", gravado em Nova York em 18 de novembro de 1993, aconteceu no auge do Nirvana, a banda de rock mais emblemática dos anos 90, que cristalizou em torno deles um movimento musical, o grunge.