Assessor de Comércio da Casa Branca volta a responsabilizar China por pandemia

Assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro elevou o tom contra a China e voltou a responsabilizar o país asiático pela pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à emissora CNBC na manhã desta segunda-feira, 11, Navarro afirmou que o país asiático fez um "mal terrível ao mundo", por, segundo ele, ter gerido a disseminação da doença de maneira insatisfatória.



"A China escondeu o coronavírus, isso é um fato. Os americanos não podem ir a Disney porque os chineses causaram uma pandemia", disse o assessor de Comércio do governo Donald Trump. Na semana passada, Navarro já tinha declarado em entrevista que o país asiático "gerou" o coronavírus. Pequim respondeu chamando-o de "mentiroso".



Depois de se enfrentarem em uma guerra comercial, EUA e China têm trocado críticas mútuas sobre a pandemia de covid-19, reacendendo temores entre analistas de que as divergências tarifárias, a princípio superadas em acordo comercial em janeiro, sejam retomadas.