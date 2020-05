Comunicado do Business Wire :China Science Publishing & Media Ltd.

"Terminologia de Big Data", o primeiro dicionário terminológico multilingue do mundo sobre este tema, foi publicado em maio de 2020 em Beijing pela China Science Publishing & Media Ltd., tendo já sido lançado globalmente. Compilado por meio de pesquisas sistemáticas, trata-se do primeiro livro de referência abrangente do mundo sobre a terminologia padronizada de big data em vários idiomas.

The World's First Multilingual Big Data Terminology Book Published in China by CSPM (Photo: Business Wire)

obra, cujo título foi inicialmente proposto pelo chefe do conselho editorial, Zhao Deming, é definida como um sistema padronizado de terminologia para big data. A pesquisa e compilação foram realizadas pelo Laboratório Chave de Estratégia de Big Data, o novo e mais avançado think tank de big data da China, com o diretor do laboratório, professor Lian Yuming, a assumir o cargo de editor-chefe. A obra é fruto da cooperação e dos conhecimentos partilhados entre dezenas de organizações e centenas de especialistas domésticos e internacionais. É um produto da inovação teórica e pragmática da China Data Valley, em Guiyang, e mais uma significativa conquista da Zona-Piloto Nacional Abrangente de Big Data (Guizhou).

"Terminologia de Big Data" fornece uma imagem abrangente do sistema de conhecimento de big data no contexto global e pela perspectiva do futuro. A obra distribui o seus índices analíticos por nove categorias: Noções Básicas de Big Data, Estratégia de Big Data, Tecnologia de Big Data, Economia de Big Data, Finanças de Big Data, Governação de Big Data, Padrões de Big Data, Segurança de Big Data e Legislação de Big Data. Tem como característica inovadora a disponibilização da obra nas línguas chinesa, árabe, inglesa, francesa, alemã, italiana, japonesa, coreana, portuguesa, russa e espanhola. Estes 11 idiomas cobrem quatro das famílias linguísticas do mundo, faladas em mais de 200 países e regiões em seis continentes. Compilado em conformidade com normas aceites internacionalmente, este livro multilingue constitui um guia sistematizado para a linguagem académica e sua terminologia, o que permitirá à China possuir maior voz no âmbito global de big data e na definição de seus padrões. Além disso, a obra acelerará a disseminação e aplicação de conhecimentos de big data, contribuindo para a Iniciativa Cinturão e Rota e para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

O livro constitui um projeto inovador na apresentação de resultados de investigações interdisciplinares, especializadas e abertas sobre big data. Graças ao trabalho pioneiro do Laboratório Chave de Estratégia de big data e seguindo os êxitos da sua investigação sobre dados de bloco, leis de direito de dados e soberania de blockchain, o livro possui notável visão e originalidade. Como resultado, foi elogiado e recomendado pelo Comité Nacional da China para Termos em Ciências e Tecnologias (CNCTST) e pela UNESCO. O CNCTST afirmou que "Terminologia de Big Data é símbolo do trabalho que visa estabelecer uma base sólida para a pesquisa de terminologia de big data liderada pela China". Na sua recomendação do livro, a UNESCO afirmou que a cobertura de diferentes idiomas, incluindo aqueles usados oficialmente nas Nações Unidas, comprova a capacidade de internacionalização e inovação do China Data Valley em Guiyang. A organização louvou o livro não apenas como uma referência, mas também como um alicerce na transformação da era de big data para a era do grande conhecimento.

