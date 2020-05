Pelo menos 3 mortos e 79 feridos em confrontos tribais no Sudão

Pelo menos três pessoas foram mortas e 79 ficaram feridas em confrontos entre duas tribos no leste do Sudão, informaram neste domingo as autoridades locais.

A violência eclodiu na quinta-feira entre membros da tribo Bani Amer e da tribo Nuba, na cidade de Kasala, perto da fronteira com a Eritreia.

"Entre quinta e sábado, três membros da tribo Bani Amer foram mortos e 79 pessoas ficaram feridas", informou o governador da Kasala, Babikr Homd, acrescentando que várias casas foram incendiadas.

Segundo o responsável, a situação ainda não voltou à calma, apesar da intervenção da polícia.

A violência começou como resultado de uma briga entre dois indivíduos, segundo Hussein Saleh, morador da cidade, que afirmou não conhecer a origem da disputa.

Os Bani Amer fazem parte do grupo étnico muçulmano não árabe Beja e tradicionalmente se dedicam à criação de camelos e vivem no leste do Sudão e na Eritreia.

Os Nubas pertencem a um grupo étnico africano e animista ou cristão, estabelecido no norte do Sudão, árabe-muçulmano.

Em 2019, sete pessoas morreram em confrontos entre as duas tribos em Port Sudan, capital do Estado do Mar Vermelho.

Confrontos tribais são frequentes no Sudão, especialmente em regiões remotas, como Darfur (oeste).

No início da semana, 30 pessoas faleceram em distúrbios tribais no sul de Darfur.