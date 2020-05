Mais de 10.000 casos confirmados da COVID-19 na África do Sul

A África do Sul superou os 10.000 casos confirmados do novo coronavírus, que deixou 194 mortos no país, anunciou o Ministério da Saúde na noite deste domingo (10).

"O número total de casos confirmados da COVID-19 na África do Sul é 10.015", ou seja, 595 casos a mais do que no dia anterior, informou o ministro da Saúde, Zwelini Mkhize.

O número de falecidos chegou a 194, oito a mais do que na última contagem, enquanto 4.173 pessoas foram curadas.

O ministro observou "com preocupação" que 84% dos casos confirmados da COVID-19 estão localizados em duas das nove províncias do país, o Cabo Oriental (sudeste) e o Cabo Ocidental (sul), onde está localizada a Cidade do Cabo.

A África do Sul, onde, de acordo com o Ministério da Saúde, foram realizados 350.000 testes, é o país mais afetado pela pandemia na África Subsaariana.

Desde 1º de maio, o governo vem gradualmente diminuindo as medidas de contenção impostas no final de março.