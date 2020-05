Morre Pedro 'Perico' León, ex-jogador da seleção peruana, aos 76 anos

O ex-jogador peruano Pedro 'Perico' León, uma das lendas do futebol inca, morreu de pneumonia depois de ser internado em uma clínica em Lima, informaram familiares neste domingo.

"Como o melhor camisa 9, ele faleceu no nono dia. Estamos muito tristes com sua morte", disse Angelica Leon à rádio RPP, comentando o falecimento de seu pai de 76 anos no sábado.

"Ele era uma pessoa nobre e humilde, com um coração enorme. Quero que todos se lembrem dele como a pessoa maravilhosa que ele foi", disse Angelica.

O ex-jogador morreu de um quadro de insuficiência renal e pneumonia.

O ex-ídolo do Alianza Lima passou por um exame molecular para coronavírus em 28 de abril, como parte do protocolo de saúde da clínica, com resultado negativo.

'Perico' León participou com a seleção peruana da Copa do Mundo do México em 1970, chegando às quartas de final quando a equipe foi eliminada pelo Brasil, que mais tarde seria tricampeão.

"Rumo à eternidade! Lamentamos profundamente a morte de nosso ídolo, Pedro 'Perico' León, o melhor camisa 9 da história do futebol", disse o Alianza Lima no Twitter.

"Se Perico tivesse nascido no Brasil, ele seria o rei do futebol e não eu", disse Pelé em 1966, depois de um amistoso entre Santos e Alianza.

León jogou pelo Barcelona de Guayaquil entre 1971 e 1972.

"Descanse em paz, tio 'Perico' León (o melhor camisa 9 da história do futebol peruano). Que Deus te receba em sua glória. Minhas condolências aos familiares", lamentou no Instagram o atacante Paolo Guerrero, do Internacional de Porto Alegre.