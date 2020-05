Nova York registra menor número de internações desde o início do confinamento

O Estado de Nova York, epicentro mundial da pandemia de covid-19, registrou, no sábado, 521 novas internações. Este é o menor número de hospitalizações desde o dia 20 de março, quando as autoridades proibiram todas as atividades não-essenciais para conter a expansão do novo coronavírus.



Nas últimas 24 horas, Nova York registrou 207 óbitos pelo novo coronavírus, o menor número desde 27 de março.



O Estado contabiliza 26.612 mortes.