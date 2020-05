Preocupação aumenta na Alemanha após flexibilização do confinamento

A Alemanha registra os primeiros sinais de preocupação poucos dias após o decreto que determinou o início do retorno paulatino à normalidade ante a pandemia de coronavírus, no momento em que outros países, como França e Espanha, também se preparam para a flexibilização do confinamento.

O Instituto Nacional de Virologia Robert Koch, responsável por monitorar a pandemia, informou neste domingo (10) sobre um aumento da taxa de infecção, acima do nível considerado potencialmente perigoso, de 1 a 1,1.

A taxa, chamada de "reprodução", calcula a média de pessoas que alguém infectado por COVID-19 contaminará de seu lado. Um índice menor a 1 sugere que a quantidade de infecções no país tende a diminuir, enquanto acima deste número aponta uma alta.

Esta cifra passou de 0,7 a mais de 1 em apenas alguns dias.

O instituto, no entanto, advertiu que ainda é muito cedo para tirar conclusões, mas indicou em um relatório que os números da infecção devem "ser controlados muito de perto nos próximos dias".

A Alemanha registra um total de 169.218 contágios, com 667 novos casos mas últimas 24 horas, o que é relativamente baixo na comparação com a média das últimas semanas.

O país tem 7.395 mortes, uma taxa de 4,4%, inferior a da maioria dos outros países mais afetados pelo coronavírus.

Neste contexto, as autoridades anunciaram na quarta-feira um retorno paulatino à normalidade no país, após um começo da flexibilização do confinamento a partir de 20 de abril, em particular com a reabertura de escolas e restaurantes.

Os novos focos de contaminação são casas de repouso e estabelecimentos de processamento de carne, que empregam trabalhadores estrangeiros, em alguns casos em condições de higiene duvidosas. Vários destes locais foram fechados e as autoridades determinaram testes em larga escala no setor.