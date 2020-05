O balanço da pandemia de coronavírus às 16H00

O novo coronavírus causou pelo menos 276.435 mortes em todo o mundo desde que surgiu em dezembro, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais, neste sábado às 16H00 (de Brasília).

Desde o início da epidemia, mais de 3.984.960 casos de contágio foram registrados em 195 países ou territórios.

O número diagnósticos positivos, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções devido às diferentes políticas de cada país para diagnosticar a doença, já que alguns contabilizam apenas quem precisa de hospitalização.

As autoridades acreditam que até agora pelo menos 1.312.900 pessoas foram curadas da doença.

No dia anterior, no mesmo horário, foram 4.656 novas vítimas fatais e 87.674 infecções em todo o mundo.

Os países que registraram mais mortes em um periodo de 24 horas são os Estados Unidos, com 1.643, o Brasil (751) e o Reino Unido (346).

O número de óbitos nos Estados Unidos, que registraram o primeiro falecimento ligado ao vírus no início de fevereiro, é de 77.744, com 1.297.549 infectados e 198.993 pessoas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 31.587 mortes e 215.260 casos, Itália com 30.395 vítimas fatais (218.268 casos), Espanha com 26.478 falecimentos (223.578 casos) e França, com 26.310 (176.658 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica tem a maior taxa de mortalidade, com 74 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela Espanha (57), Itália (50), Reino Unido (47) e França (40).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia surgiu no final de dezembro, tem um total de 82.887 pessoas infectadas, das quais 4.633 morreram e 78.046 foram completamente curadas, sendo que nas últimas 24 horas foi registrado um novo caso e nenhum óbito.

Neste sábado (até as 16H00), a Europa contabilizou 155.074 mortes (1.707.797 infecções), Estados Unidos e Canadá 82.528 (1.365.668), América Latina e Caribe 18.679 (341.790), Ásia 10.367 (284.322) ), Oriente Médio 7.502 (218.372), África 2.160 (59.254) e Oceania 125 (8.261).

Esse levantamento foi feito usando dados das autoridades nacionais compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido às correções emitidas pelas autoridades ou à subsequente publicação de dados, as variações nas últimas 24H podem ser diferentes das publicadas no dia anterior.